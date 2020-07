(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2020 SOTTOTITOLI Conte: “Con proroga stato emergenza il paese è più sicuro” "Con la proroga dello stato di emergenza continueremo a mantenere in efficienza quel sistema di misure che rendono il nostro Paese più sicuro a beneficio degli italiani ma anche degli stranieri che vogliano visitare il Paese La scelta di prorogare lo stato di emergenza non può ritenersi lesiva della nostra immagine all'estero. Non vi è affatto questo rischio, anzi, è vero il contrario. L'Italia è vista da tutti come un Paese sicuro proprio grazie al sistema di monitoraggio e precauzione." Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni al Senato sulle ulteriori iniziative per l'emergenza Covid-19. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev