SOTTOTITOLI Giarrusso: "Proposte da Lega? Perfino Faraone mi ha proposto di entrare in Italia Viva"

Giarrusso: "Proposte da Lega? Perfino Faraone mi ha proposto di entrare in Italia Viva" La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato si è espressa a favore della relazione del presidente Maurizio Gasparri - con 13 voti a favore e 7 contrari - che chiedeva di respingere la richiesta dei magistrati siciliani di rinviare a giudizio il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Open Arms. L'ex senatore M5s Giarrusso al termine della riunione: "Se ho ricevuto proposte dalla Lega? Le proposte le fanno tutti, perfino Faraone mi ha proposto di entrare in Italia Viva".