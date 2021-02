(Agenzia Vista) Bruxelles, 4 febbraio 2021 SOTTOTITOLI Industria 4.0, von der Leyen: “NextGenerationEU può essere svolta” 04-02-21 “NextGenerationEU può essere una svolta. La quarta rivoluzione industriale confonde i confini tra il mondo digitale e quello fisico. Voi siete l'avanguardia dell'Industria 4.0. E ora NextGenerationEU può aiutare questa quarta rivoluzione industriale a diventare la norma. Non fraintendetemi. So che l'investimento pubblico non può cambiare il mondo da solo. Quindi il secondo pensiero è che questo è un momento per unire le forze, per unire le forze tra investitori pubblici e privati”. Così la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo a Masters of Digital 2021. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev