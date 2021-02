(Agenzia Vista) Bruxelles, 3 febbraio 2021 SOTTOTITOLI Michel: “Non più accettabile che aziende non paghino tasse dove operano” 03-02-21 “Molti vogliono mantenere una sana concorrenza fiscale all'interno della nostra Unione. Ma gli atteggiamenti stanno cambiando. Questa concorrenza tra gli Stati membri viene sfruttata e questo può generare risentimento e una sensazione di ingiustizia tra le piccole e medie imprese e i cittadini. Questo è particolarmente vero nel mondo digitale. Non è più accettabile, né sostenibile, che le aziende facciano enormi profitti in un mercato senza pagare tasse là dove operano.” Così il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel intervenendo all’evento Masters of digital 2021. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev