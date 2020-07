(Agenzia Vista) Ginevra, 14 luglio 2020 SOTTOTITOLI Oms: "Difficile ritorno alla normalità nel prossimo futuro" "Il mondo non tornerà alla normalità pre-pandemia nel prossimo futuro". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev