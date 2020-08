(Agenzia Vista) Mosca, 11 agosto 2020 SOTTOTITOLI Putin: "Abbiamo registrato il primo vaccino contro il coronavirus" Il presidente russo Vladimir Putin: "Alcuni problemi che non si possono definire attuali, sono molto importanti per il nostro Paese e per il mondo intero. Per quanto ne so, stamattina è stato registrato per la prima volta al mondo un vaccino contro la nuova infezione da Coronavirus. A questo proposito, vorrei chiedere al ministro della Salute, Mikhail Albertovich Murashko, di informarci in modo più dettagliato, anche se so che funziona in modo abbastanza efficace, forma un'immunità stabile e ha superato tutti i controlli necessari”. ?????????? ?????? Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev