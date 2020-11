(Agenzia Vista) Washington, 25 novembre SOTTOTITOLI Trump: “Entusiasta per il vaccino. Wall Street in record storico” “Nonostante tutto quello che sta succedendo con la pandemia sono emozionato per il vaccino. Non è mai successo nella storia e le persone lo hanno capito. La borsa ha superato 30mila punti, mai successo. È la nona volta dall’inizio del 2020 e il 48esima volta che infrangiamo un record. Ringrazio l’amministrazione che lavora sodo e ringrazio il popolo americano perché non c’è nessuno come voi” sono le parole del presidente statunitense Donald Trump in conferenza stampa alla Casa Bianca / Facebook The White House Durata: 00_57 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev