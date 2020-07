(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 luglio 2020 SOTTOTITOLI Von der Leyen: "Momento storico, Europa pensa in grande" "L'Europa ha ancora il coraggio e l'immaginazione di pensare in grande, siamo pienamente al corrente che è un momento storico per l'Ue". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del vertice europeo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev