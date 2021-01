(Agenzia Vista) Trento, 12 gennaio 2021 Spaccio di droga, blitz della polizia in diverse città del Nord Italia E’ in corso una vasta operazione della Polizia di Stato per il contrasto alle piazze di spaccio in diverse città del Nord Italia. A Trento i poliziotti della squadra mobile, in collaborazione con le Squadre Mobile di Brescia, Verona e Vicenza stanno eseguendo arresti e perquisizioni a carico soggetti di nazionalità nigeriana, promotori ed associati ad un sodalizio criminale dedito al controllo dello spaccio di droga nelle strade del capoluogo trentino. A Reggio Emilia, la squadra mobile in collaborazione con quelle di Bologna, Cremona, Firenze, Forlì, Mantova, Modena, Parma e Torino, sta eseguendo numerose misure cautelari smantellando due sodalizi criminali composti da cittadini albanesi e marocchini dediti al traffico internazionale di sostanza stupefacente ed operanti, per lo più, tra Modena e Reggio Emilia. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev