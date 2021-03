Spagna revoca lo stop ai viaggiatori provenienti dal Regno Unito

Roma, 23 mar. (askanews) - La portavoce del governo spagnolo e ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, ha annunciato che il paese iberico il 30 marzo revocherà le restrizioni sui viaggiatori provenienti dal Regno Unito, in vigore da dicembre. Restano invece valido fino al 13 aprile 2021 lo stop per chi proviene da Brasile e Sudafrica."Il prolungamento delle restrizioni di volo resta in vigore con il Sudafrica e il Brasile, ma non con il Regno Unito e, pertanto, si può normalizzare questa situazione in relazione allo spazio Schengen e alle misure che si dovranno comunque adottare nel quadro dello spazio Schengen, che sono, come ricordavate, di avere un tampone recente che permetta il transito di questa persone in un altro luogo".