Spallanzani, D’Amato (sanità Lazio): “Tensostruttura pre triage per evitare casi di promiscuità”

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Spallanzani, D’Amato (ass. sanità Lazio): “Tensostruttura pre triage per evitare casi di promiscuità” La Protezione Civile ha allestito una tensostruttura per il pre triage all’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. La struttura potrebbe essere utilizzata per aumentare la capacità d’accoglienza dell’istituto in caso di emergenza. ““Tensostruttura pre triage per evitare casi di promiscuità” queste le parole dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato all’inaugurazione della struttura dello Spallanzani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it