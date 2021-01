(Agenzia Vista), Umbria 10 gennaio 2021 Per la neve abbondante e il forte vento cinque persone, tra cui due bambini, in difficoltà nella propria auto a 1.000 mt d’altezza, sul monte Cucco: i Vigili del fuoco, dopo averli raggiunti con uno spazzaneve messo a disposizione dal comune di Gualdo, li hanno portati al sicuro. Ieri sera l’intervento in località Val di Ranco (PG). / Vigili del Fuoco Durata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev