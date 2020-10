(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2020 Speranza al Senato: "L'Italia sta meglio di altri paesi Ue ma niente illusioni" "L'Italia sta meglio di altri Paesi europei, ma non dobbiamo farci nessuna illusione. I casi anche se pochi, sono in crescita". Così in aula al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid. Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev