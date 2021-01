(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Speranza al Senato: “Non c'è strada diversa da quella dell'unità per affrontare emergenza” “Dai primi casi di Codogno è stato subito chiaro a tutte le persone responsabili e di buona volontà che senza uno sforzo unitario delle istituzioni repubblicane e di ogni cittadino non si sarebbe arginato, né tantomeno sconfitto questo nemico incredibile e forte che all'improvviso ci ha costretto a rinunciare a libertà personali che ritenevamo inattaccabili ed ha colpito duramente le nostre attività economiche e sociali. Non c'è altra strada diversa da quella dell'unità per affrontare l'emergenza sanitaria, economica e civile più grande che abbiamo conosciuto dal dopoguerra”. Così il Ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo al Senato durante le comunicazioni sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 / Senato web tv 00_56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev