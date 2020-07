(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2020 Speranza battaglia con Covid non e' vinta, giusto adottare misure di contenimento ove necessario "La battaglia al virus in Italia non è ancora vinta. E' giusto tenere alta l'attenzione e, ovunque necessario, è giusto adottare misure per contenere il contagio" così il Ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un convegno della Uil Pensionati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev