Speranza: "Diritto alla salute fondamentale per Europa del futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2021 “Gli ultimi mesi ci hanno dato una lezione forte, che non dovremmo dimenticare mai. L'idea semplice che se una persona sta male non importa chi è o quanti soldi ha, ma ha diritto di essere curato. Questo deve essere diritto fondamentale dell'Europa del futuro, e credo che la famiglia socialista-democratica debba lavorare in questa direzione”. Lo ha detto Roberto Speranza alla conferenza sul futuro dell'Europa organizzata dal Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev