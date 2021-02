(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Speranza: "In Europa vicini a un caso ogni 10 abitanti" "I dati, come sempre, sono più chiari e precisi delle parole. In Europa ci avviciniamo alla soglia di un contagiato ogni 10 abitanti e siamo a un deceduto ogni 530 abitanti. Un contagiato ogni 10 abitanti credo sia un dato che esprime da solo la forza e la pericolosità di questo virus che stiamo combattendo". Lo ha evidenziato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni al Senato sulle ulteriori misure necessarie a fronteggiare la pandemia di Covid-19. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev