(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2020 Speranza incontra Cts nella sede della Protezione civile, le immagini Il ministro della Salute, Roberto Speranza nella sede della Protezione Civile in via Vitorchiano, a Roma, per la riunione con i membri del Comitato Tecnico Scientifico per stabilire le nuove misure di contenimento all'epidemia da Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev