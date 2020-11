(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2020 Speranza: "Incrociamo indice rischio 21 parametri a Rt. Zone gialle non sono porto sicuro" "Come credo risulti evidente anche a un non addetti ai lavori si tratta di un lavoro complesso, di dettaglio. La logica è semplice. Si agisce sulla base dell'incrocio di 2 parametri: l'indice di rischio prodotto dai 21 parametri e gli scenari derivanti dal Rt. "Non ci sono zone 'verdì perché il virus circola in tutto il Paese. Chi si trova nelle regioni gialle, non si senta in un porto sicuro". Così il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di un'informativa nell'aula della Camera. 01_55 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev