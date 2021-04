(Agenzia Vista) Roma, 28 Aprile 2021 “Voglio ricordare ancora una volta in quest’Aula le parole di Papa Francesco: ‘peggio di questa crisi, c’è solo il rischio di sprecarla’. E noi non dobbiamo sprecarla”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento in Senato durante la discussione delle mozioni di sfiducia nei suoi confronti parlando dei piani per la riforma della sanità italiana. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev