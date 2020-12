(Agenzia Vista) Roma, 02 dicembre 2020 Speranza: "Misure funzionano, piegata curva senza nuovo lockdown" "L'esperienza di queste settimane ci dice che la scelta di un modello su gradi di rischio appare essere in grado di appiattire la curva del contagio senza un secondo lockdown, come hanno dovuto adottare invece altri Paesi. La situazione pero è seria e non può essere sottovalutata. Ci saranno altre settimane di sacrifici per stabilizzare i risultati, no però ad illusioni". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando in Aula alla Camera le misure del prossimo Dpcm e il Piano strategico per le vaccinazioni contro Covid-19. 02_49 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev