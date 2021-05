Speranza: "Nel Ssn di domani ampio spazio a pediatria"

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 "L'attenzione ai più piccoli, ai nostri figli, a chi è in una situazione di maggiore fragilità per l'età in cui è. Penso che nella costruzione del Servizio sanitario nazionale del futuro ci sia uno spazio enorme per la pediatria e per tutti i temi che ponete anche in questi giorni anche al centro della vostra riflessione. Questa è la sfida delle prossime settimane". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un videomessaggio inviato al 76esimo Congresso italiano di Pediatria (SIP). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev