(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2021 Speranza: “Restrizioni e rispetto misure ancora per qualche mese” “Il virus continua a circolare ed è un avversario molto temibile. Purtroppo ancora per qualche tempo le misure di contenimento e l'abnegazione rimarranno le armi per difenderci”. Queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari". / Courtesy Ministero della Salute Durata: 01_33 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev