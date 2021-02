Speranza: rt si avvia oltre 1, in 5 regioni intensive critiche

Milano, 24 feb. (askanews) - "Anche con le misure attualmente in vigore l'Rt si avvia a superare la soglia di 1, il numero dei contagi quotidiani aumenta costantemente in modo significativo, questo potrebbe portare rapidamente a un sovraccarico dei sistemi sanitari". Lo ha spiegato il ministro Speranza durante le sue comunicazioni al Senato sull'emergenza Covid."Il numero di nuovi casi non associato a catene di trasmissione aumenta - ha aggiunto - con incidenza alta si riduce il contact tracing e aumentano i rischi di diffusione difficile da controllare. Le terapie intensive in 5 regioni sono sopra soglia critica del 30%".