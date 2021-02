(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Speranza: "Siamo all'ultimo miglio in questa lunga e difficile battaglia" "Siamo all'ultimo miglio, a un passaggio delicato e decisivo per vincere finalmente questa lunga e difficile battaglia che stiamo conducendo da mesi. Adesso, ancor più che in altre fasi dell'emergenza, serve uno sforzo unitario, una leale collaborazione a Roma, come in tutte le Regioni". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nelle sue comunicazioni al Senato sulle ulteriori misure per fronteggiare la crisi Covid-19. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev