(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2021 Speranza: “Vaccinarsi è la via per uscire dalla crisi” “In questa prima fase al personale sanitario abbiamo chiesto di stare in prima linea soprattutto per dare l’esempio. Perché vaccinarsi è fondamentale, è la strada per uscire da questa crisi e da questi mesi così difficili. E io vedo in questi mesi una risposta importante nel personale sanitario”. Queste le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al Webinar della Federazione italiana medici pediatri "A me il braccio please. Vaccinare contro il Covid-19 gli operatori sanitari. / Courtesy Ministero della Salute Durata: 02_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev