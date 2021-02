(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Speranza: "Vaccino diritto di tutti, non privilegio di pochi" "Il vaccino anti Covid deve essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Dobbiamo batterci perché sia gratuito e sia un'opportunità per tutti, senza confini tra popoli e nazioni diverse". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla celebrazione per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, in memoria dei medici e degli odontoiatri scomparsi per Covid 19. FNOMCeO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev