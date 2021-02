(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Speranza: "Varianti insidia importante, siamo ancora dentro la sfida" "Sono stati mesi, settimane senza precedenti e siamo ancora dentro questa sfida, come sanno bene gli operatori, soprattutto delle aree che anche in queste ore sono più colpite, e fronteggiano le varianti del Covid che sono una nuova insidia molto importante". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in video realizzato per le celebrazioni della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, in memoria dei professionisti scomparsi per Covid 19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev