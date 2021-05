(Agenzia Vista) Francia, 31 maggio 2021 “Questa azione contro la deforestazione non è la prima e non sarà l’ultima che faremo per denunciare questo problema. Non finiremo fino a che Emmanuel Macron non avrà agito davvero.” Così l’associazione ambientalista Greenpeace France sui social dopo l'azione in un magazzino di soia in Francia . / Twitter Greenpeace France. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev