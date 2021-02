(Agenzia Vista) Usa, 09 febbraio 2021 Spettacoli dal vivo per le strade di New York, la performance a Brooklyn per presentare Open Culture Open culture è il progetto che porta per le strade di New York performance e spettacoli dal vivo per promuovere l'arte in epoca di pandemia. Ecco il sindaco Bill de Blasio alla presentazione durante lo spettacolo della compagnia di danza di Elisa Monte. NYC Mayor office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev