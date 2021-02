(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Spirlì a Roma incontra Salvini per parlare di vaccini e infrastrutture, le immagini Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì è a Roma e ha incontrato il leader della Lega Matteo Salvini. Al centro della discussione, il piano vaccinale, le infrastrutture e le nuove prospettive per l'ente gestore dell'acqua in Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev