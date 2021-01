(Agenzia Vista) Calabria, 02 gennaio 2021 31-12-20 Spirlì: "Elezioni regionali Calabria previste per il 14 febbraio saranno rimandate" "Quello che è sicuro è che non voteremo il 14 febbraio. Non siamo così scriteriati da mandare i calabresi al voto con l’indice Rt che da 0,64 è passato a quasi 2 e con il numero di contagi che è raddoppiato in due giorni". Lo ha detto il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì in diretta Facebook. 04_35 Facebook Spirlì Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev