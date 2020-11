(Agenzia Vista) Calabria, 30 novembre 2020 Spirlì incontra Longo: "Ora lavoriamo insieme per tutelare salute dei calabresi" Il presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, ha incontrato il neo commissario ad acta della Sanità, il prefetto Guido Longo, alla Cittadella di Catanzaro. Spirlì: "Ci siamo capiti subito perchè abbiamo lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di risolvere questo annoso problema. La sanità, in questo momento, non è in emergenza solo per il Covid, ma anche per quanto riguarda tutte le altre patologie. Il prefetto mi ha rassicurato sulla sua voglia di condividere il percorso, e questo è molto importante. Bisogna che si lavori tutti quanti insieme" 02_16 Courtesy Videocalabria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev