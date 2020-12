(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Spostamenti Natale, Casellati: “Incomprensibile che italiani non sappiano ancora come comportarsi” “Il terzo aspetto riguarda il Santo Natale, che per tradizione è la festa delle famiglie, il momento degli affetti che si riuniscono. Le famiglie non sanno ad oggi se, come, quando e con chi potranno viverlo. È incomprensibile che gli italiani non sappiano come comportarsi. Regole anche ferree, ma certe. Perché è inimmaginabile che ci si trovi all’ultimo momento di fronte al fatto di non poter portare un augurio a un genitore anziano solo e magari anche malato”. Così la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati incontrando la Stampa Parlamentare per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle festività. / Senato Tv Durata: 00_47 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev