(Agenzia Vista) Palermo, 20 marzo 2021 Sputnik, Salvini: "D'accordo con Merkel e Draghi, se non lo fa l'Europa facciamolo noi" "Posso serenamente dire di essere d'accordo con la Merkel e con Draghi, se non lo fa l'Europa facciamolo noi, senza essere accusato di putinismo o sovranismo. La salute non conosce confini e ostacoli". Così Matteo Salvini a Palermo parlando del vaccino Sputnik. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev