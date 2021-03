(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021a Sputnik, Salvini: "Non mi interessa dove è prodotto, basta che funzioni" "Così come collaboriamo con San Marino personalmente sto cercando di allacciare rapporti utili con altri paesi, penso a Israele, penso all'India e penso alla produzione italiana. Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è svolto un incontro con le case farmaceutiche. Bisogna fare in fretta. Alla domanda 'Anche con il vaccino russo?' Io rispondo che per me può essere prodotto in Russia, in Groenlandia, in Nuova Zelanda, a San Marino, basta che funzioni e arrivi in fretta." Così Matteo Salvini, leader della Lega, a margine dell'incontro con il governo di San Marino a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev