Stagioni Russe, primo compleanno online di concerti d'eccellenza

Milano, 24 mar. (askanews) - Anche i lockdown hanno i loro lati positivi. Il progetto online "Stay Home With Russian Seasons" celebra il suo primo compleanno. Ovvero 12 mesi da quando è stata lanciata la piattaforma online ispirata a Sergei Diaghilev, voluta dal Cremlino e destinata sia agli intenditori globali di classica, ma anche agli appassionati di cultura russa. La piattaforma presenta spettacoli di balletto, cinema, teatro e musica; per un totale di 140 webcast che finora ha ottenuto 43 milioni di visualizzazioni, oltre 160 ore di video; collabora con più di 50 aziende d'arte e istituzioni culturali.Il 25 marzo, gli spettatori di "Stay Home with Russian Seasons", diretta da Alexey Lebedev, avranno l'opportunità unica di assistere all'esibizione dal vivo dei musicisti diretti da Vadim Repin, alla cerimonia di apertura dell'VIII Trans-Siberian Art Festival a Novosibirsk.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio a cura di Gualtiero BenatelliImmagini di "Stay Home with Russian Seasons"