(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Standing ovation per Draghi dopo la replica alla Camera. Tutti in piedi tranne deputati di FdI Applausi a scena aperta per Draghi alla Camera dopo la sua replica, prima del voto di fiducia. Standing ovation per il presidente con tutti i deputai in piedi, eccetto il gruppo di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev