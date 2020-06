Stati generali, Conte: a settembre il Recovery plan italiano

Milano, 16 giu. (askanews) - In apertura della terza giornata degli Stati Generali del governo sull'economia post Covid-19, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando imprese, commercianti e artigiani, ha sottolineato la necessità di un piano di rilancio a lungo termine."Siamo chiamati a elaborare nell'ambito del recovery fund un più specifico recovery plan italiano ovviamente nell'ambito di questo andremo a individuare e presenteremo a settembre un piano specifico di recovery, dovremo selezionare investimenti specifici che entreranno in questo progetto finanziato dall' Europa", ha detto."Siamo consapevoli che gli effetti della crisi devono ancora dispiegarsi, l'incertezza c'è e peserà", ha aggiunto. "L'Italia sta faticosamente uscendo da uno choc senza precedenti che ha comportato e sta comportando costi umani altissimi, sociali ed economici altrettanto alti; ora bisogna guardare al futuro e, come stiamo ripetendo, non possiamo ripristinare la vecchia normalità, ma affermare una nuova normalità che deve prevedere tassi di crescita economica e sviluppo sociale per il paese ben più elevati rispetto al passato dove scontavamo difficoltà".