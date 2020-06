Stati generali, Conte: non sprecheremo neanche un euro

Roma, 13 giu. (askanews) - La prima giornata degli "Stati generali" è stata "molto proficua" , è iniziato un "confronto che promette molto bene" e l'obiettivo è quello di "non sprecare nessun euro". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontrando i giornalisti a Villa Pamphili."Abbiamo scelto questa villa per richiamare l attenzione sul patrimonio inestimabile dell Italia, la bellezza, vogliamo investire sulla bellezza e abbiamo condiviso le linee strategiche di intervento, modernizzazione, inclusione, transizione ecologica, lavoreremo a questo, abbiamo tanti progetti concreti e la settimana prossima ci confronteremo con le parti sociali, politiche e culturali."Lavoreremo intensamente per il Paese, ci rendiamo conto del momento storico e faremo in modo di non sprecare nessun euro". Ha aggiunto Conte: "Non ci accontenteremo di ripristinare una normalità. L'Italia purtroppo da vari lustri era indietro nella crescita economica, non vogliamo ripristinare uno stato anteriore ma migliorare".