(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2020 Stati generali, Conte: "Non sprecheremo nemmeno un euro per rilancio" "Non vogliamo sprecare neanche un euro per il rilancio del paese, non ci accontenteremo di ripristinare una normalità, non vogliamo ripristinare lo status quo ma migliorare il paese". Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della prima giornata di lavori degli Stati Generali convocati a Villa Pamphili a Roma. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev