(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2020 Stati Generali, Conte: "Progettiamo il rilancio del Paese". Il video racconto della prima giornata Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte postando un video racconto degli Stati Generali: "Sono giornate molto impegnative per il governo. Progettiamo il rilancio del nostro Paese. Ieri da parte dei vertici delle istituzioni europee è stato riconosciuto il ruolo centrale che l’Italia ha avuto in questa emergenza: in prima linea, indicando anche agli altri la via da percorrere. Non si tratta di parole vuote. Esprimono un sincero apprezzamento e anche un profondo senso di riconoscenza verso tutti noi. Per il nostro coraggio, il senso di responsabilità, i sacrifici che ogni singola persona ha dovuto compiere. Siamo stati un esempio per l’Europa e la gratitudine che è stata espressa è indirizzata a ciascuno di noi. Dobbiamo essere orgogliosi di tutto questo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere Italiani". / facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev