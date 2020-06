Stati generali, Conte: progetto coraggioso per uscire dalla crisi

Roma, 13 giu. (askanews) - "Questo è il momento non solo di continuare a seguire l emergenza e le necessità più immediate ma questo è il momento di lavorare a un progetto chiaro per uscire dalla crisi. Un progetto coraggioso, condiviso, e ne dobbiamo anche approfittare per tramutare la crisi in opportunità per rimuovere tutti gli ostacoli che l hanno frenata durante l'ultimo ventennio".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aprendo i lavori degli Stati generali, "Progettiamo il rilancio"."Lo possiamo fare lavorando noi ministri - ha aggiunto il premier - abbiamo già messo a punto un piano di rilancio in questi giorni, ma anche con il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche e sociali, produttive del Paese e la settimana prossima sarà dedicata a una interlocuzione serrata con tutti gli esponenti di queste forze. Il rilancio economico dell'Italia deve inserirsi anche in un quadro complessivo e collegarsi anche allo sforzo europeo, da qui questa giornata di confronto con le istituzioni; le risorse e il Recovery Found a favore del quale l'Italia ha combattuto con forza giocheranno un ruolo fondamentale per la ripartenza dell'economia Ue".