Stati generali, Conte proroga la cig di altre 4 settimane

Roma, 15 giu. (askanews) - "L'obiettivo del governo è garantire la cassa integrazione a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario nella fase di debolezza dell'attività economica". Così il premier Giuseppe Conte ai sindacati nel secondo giorno di Stati generali a villa Pamphilj durante l'incontro con Cgil, Cisl e Uil.L'obiettivo del governo è di garantire la cig a tutti i lavoratori: "Abbiamo predisposto un decreto legge che adotteremo oggi stesso in un Consiglio dei ministri, che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto Rilancio". Le mission fondamentali sul tema del lavoro, ha ricordato il premier, sono il sostegno alle transizioni occupazionali, la tutela del reddito dei lavoratori, la promozione della qualità del lavoro: "Per quanto riguarda la prima missione abbiamo già in cantiere progetti specifici: la riforma e la semplificazione degli ammortizzatori sociali, la rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno, il rinnovo della disciplina sulla Naspi"."Abbiamo la possibilità facendo tute queste cose lavorando insieme, e che non sia uno slogan, di trasformare questa crisi in opportunità", ha concluso Conte.