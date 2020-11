(Agenzia Vista) Roma, 16 novembre 2020 Stati Generali M5s, Azzolina: "Donne in politica vittime di sessismo, scuola educhi a parità genere" "Poi ci sono le donne, spesso bersaglio di attacchi sessisti squallidamente volgari. La scuola italiana educa alla gentilezza e alla parità di genere. Spero che un giorno le donne, anche quelle che fanno politica, possano essere trattate in maniera civile. L'Italia non è ancora un Paese per le donne". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina intervenendo agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. 01_12 M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev