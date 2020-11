(Agenzia Vista) Roma, 15 Novembre 2020 Stati generali M5S, Conte: “Quando si governa avere coraggio di cambiare idee” “Nella sfida con il Covid la presenza del m5s porta contributo determinante, soprattutto in protezione sociale. Tutta la maggioranza fa sforzo per fronteggiare l’emergenza, assumendosi la responsabilità di decisioni dolorose e impopolari. Tante le volte che ho dovuto prendere decisioni impopolari: a volte anche non in linea alle vostre posizioni. Nella vita politica ci si imbatte nel dilemma tra la coerenza e la possibilità di cambiare opinione. Quando governo si affronta la complessità e bisogna avere intelligenza e coraggio di cambiare le idee”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un video messaggio da Palazzo Chigi agli Stati Generali del Movimento 5 Stelle. / Facebook Movimento 5 Stelle Durata 02_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev