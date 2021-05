Stefani: "Le aziende saranno cool quando offriranno lavoro anche a chi ha disabilità"

(Agenzia Vista) Napoli, 26 maggio 2021 "La legge sul collocamento mirato ha evidenziato delle criticità. Occorre fare incontrare domanda e offerta. Il lavoro è il metodo principe per l'inclusione. Dovranno essere adottate linee guide, però io credo che la vera rivoluzione si farà quando le aziende prenderanno atto che le persone con disabilità sono una ricchezza. Oggi un'azienda è cool se è green, ma arriveremo al momento in cui un'impresa sarà moderna quando creerà lavoro per persone con disabilità", così la ministra per le Disabilità in visita a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev