(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo Stop ad Astrazeneca per under 55 in Francia, Locatelli (Cts): “Non c’è motivo per fare lo stesso” “Abbiamo valutato questo aspetto e non riteniamo che sussistano condizioni per procedere a restrizione di impiego sotto i 55 anni di età del vaccino Astrazeneca” sono le parole del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli durante la conferenza stampa al Ministero della Salute in risposta alla notizia, arrivata durante l’incontro, che le autorità di regolazione francesi hanno sconsigliato l’uso del vaccino Astrazeneca su pazienti al di sotto dei 55 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev