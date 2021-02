(Agenzia Vista) Venezia, 16 febbraio 2021 Stop allo sci, Zaia: “Appello al Governo: indennizzare i danni creati da questa chiusura repentina” “Sulle piste da sci, guardate, io raccolgo le lamentele e la preoccupazione, a volte anche la desolazione di molti operatori che sono preoccupati perché in un settore dove non si guadagna, si sono fatte anche le spese per aprire - per non aprire. E quindi faccio appello al Governo affinché provveda a indennizzare questi danni che si sono creati inevitabilmente con questa chiusura repentina, che ha colpito duramente le nostre realtà. Noi abbiamo un comparto dello sci, insomma, che è messo molto male”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al punto stampa quotidiano sulla situazione Covid-19, trasmesso in diretta su Facebook. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev