(Agenzia Vista) Genova, 26 febbraio 2021 Stop global warming, la manifestazione a Genova in collaborazione con l’Acquario All'Acquario di Genova un'iniziativa di sensibilizzazione per la campagna Stop Global Warming Eu. All'Acquario di Genova ancora chiuso al pubblico, si sono calati alcuni sub nella vasca degli squali per dispiegare in acqua uno striscione sulla campagna. Per l'occasione, presente a Genova anche Marco Cappato, presidente del movimento paneuropeo Eumans e referente della campagna. Eumans Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev